حضر الورد وغاب أمين المدينة عن معايدة المرضى

اعتذر أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد عبدالقادر طاهر عن حضور حفل معايدة مرضى مستشفى الملك فهد أمس، بعد أن كانت إدارة المستشفى تلقت اتصالا هاتفيا من أحد كوادر الأمانة يفيد فيه أن الأمين يرغب في زيارة ومعايدة المرضى المنومين.

> وكان مدير المستشفى الدكتور عبدالحميد شحات أخر موعد زيارة المعايدة حتى العاشرة من صباح أمس، وعندما تأخر الأمين أصدر شحات تعليمات بالبدء ببرنامج المعايدة وأثناء مروره على المرضى المنومين وتحديدا بالدور الثاني لمعايدتهم، وتقديم الورود والحلوى لهم، حضر أربعة من كوادر أمانة المدينة وهم يحملون معهم أوعية بلاستيكية متوسطة الحجم مليئة بالورود، وأبلغوا مدير المستشفى أن الأمين أرسل معهم هذه الورود وأنه يعتذر عن الحضور لمعايدة المرضى، ما جعل مدير المستشفى يصطحب موظفي أمانة المدينة برفقته وأكمل جولته على المرضى المنومين.

> وزار مدير المستشفى أثناء معايدته للمرضى المنومين، مستشار أمين المدينة محمد يوسف كابلي الذي يرقد هذه الأيام على السرير الأبيض داخل المستشفى إثر وعكة صحية أصابته مؤخرا، واطمأن مدير المستشفى على ابنته المنومة داخل المستشفى التي تماثلت للشفاء ولله الحمد. وكان الموقف الذي حدث من قبل أمين المدينة أدى إلى مثار استغراب من كافة العاملين بالمستشفى، خاصة أن في الأمانة جهازا متكاملا من العلاقات العامة يستطيع ضبط مواعيد أمين المدينة.

> وأشار لـ(عكاظ) مدير مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد شحات، إلى أن الهدف من الزيارة مشاركة المرضى بهجة العيد والتخفيف من آلامهم بالتركيز على الجانب النفسي، إلى جانب العلاج الطبي، وتجسيد قيم التكافل الاجتماعي.

> يذكر أن إدارة مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة أقامت حفل معايدة للمرضى المنومين وللمراجعين عند المدخل الرئيسي، حيث تم استقبالهم بالقهوة العربية من خلال الركن الذي خصص لهم، والذي يحتوي على الورود والحلوى والكعك وبالونات وألعاب للأطفال لمشاركتهم فرحة العيد.