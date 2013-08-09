عودة المحاورة وحوامة لرسم البهجة في شفاه الأطفال

عوض الشتيلي «المجمعة»

تبدأ مساء اليوم ثاني أيام العيد فعاليات عيد محافظة المجمعة والتي تم تحديدها في ثلاثة مواقع في حديقة الملك فهد وفعاليات (مسرح طفل، شخصيات كرتونية، أناشيد أطفال، جوائز ومسابقات أطفال)، أما الموقع الثاني فتم تحديده في حديقة المقصورة ويشتمل على نطيطات، مسرح طفل، مسابقات متنوعة وألعاب أطفال وقصص من العم جحا ومسرحيات خاصة بالأطفال ومسابقات تحد ومسابقات ثقافية ومسابقات حركية وعروض رياضية وأناشيد خاصة بالأطفال وجوائز وهدايا. فيما يشتمل الموقع الثالث على مضمار المشاة وفعاليات شبابية متنوعة مسابقات وألعاب شبابية وأناشيد مسرح بالإضافة إلى ركن التصوير وغيرها من المفاجآت الأخرى.يذكر أن حفل عيد المجمعة الرسمي والذي يقام في نفس الليلة يحوي جانبا من المحاورة الشعرية بمشاركة الشعراء: منيف المنقره، معتق العياضي الحربي، فيحان القعياني ومحمد غازي الميزاني، وستبدا المحاورة الساعة 11 مساء بعد الحفل الرسمي بميدان البلدية الحضري وتعود المحاورة لاحتفالات المجمعة بعد غياب دام نحو 10 أعوام تقريبا.من جهة ثانية، نفذت لجنة احتفالات مركز جلاجل التابع لمحافظة المجمعة برنامج الحوامة ليلة العيد وهي عبارة عن حافلة محملة بالهدايا تجوب شوارع مركز جلاجل وتوزع الهدايا على الأطفال. وقال حمود الحمود المشرف على برنامج الحوامة إنها عبارة عن توزيع هدايا العيد للأطفال في جميع الأحياء لإدخال الفرح والسرور لهم بالشخصيات الكرتونية والتصوير معهم وهذه من البرامج الاجتماعية التي يقدمها النادي وتنفذ كل عام في عيد الفطر.