ألعاب وعروض شعبية في احتفالات عيد مكة .. اليوم

أحمد الحسني «مكة المكرمة»

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تقديم عروض احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تنطلق مساء اليوم الجمعة الثاني من شهر شوال المبارك العديد من العروض المتنوعة في أربعة مواقع مختلفة.وأوضح المهندس محمد طه فقيه مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة المنظمة، أن الفقرات التي ستقام مساء اليوم ستحتوي على العديد من العروض الشيقة، مبينا أن هناك عروضا للفرق الشعبية وعرضا للسيارات وعروض اللهب والليزر المشوقة وعروض ألعاب القوى الخارقة والمسرحيات، ستتم في حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع، كما ستقام في حديقة أم الكتاد بالشوقية برامج ومسابقات للأطفال وهدايا مع عروض الفرق الشعبية وعرض المهرجين والخدع البصرية، كما سيتم تقديم ستاند آب كوميدي في نفس الحديقة.وقال فقيه إنه وعند الساعة الثانية عشرة ليلا سيتم عمل مجموعة من الألعاب النارية المشوقة في مواقف حجز السيارات بالشرائع وطريق جدة السريع وحديقة أم الكتاد بالشوقية.