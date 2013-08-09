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شباب الثوار ينعون شهداء الشرطة بأسيوط

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شباب الثوار ينعون شهداء الشرطة بأسيوط شباب الثوار ينعون شهداء الشرطة بأسيوط

نعى شباب الثوار والقوى السياسية بأسيوط، وبقلوب يملؤها الحزن والأسى شهداء الواجب والشرف شهيدى وحدة مباحث مركز شرطة ديروط الرائد محمد حامد والرائد محمد يوسف.

وقال ياسر بدر منصور أحد الثوار أن الشهيدين اللذين ضحيا بحياتهما ثمنا للواجب على أيدى الغدر ومن باعوا أنفسهم للشيطان وتجردوا من كل معانى الرحمة ونتقدم بخالص التعازى لأسر الشهيدين داعين المولى عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وأضاف "إننا يجب أن نتصدى لكل من تسول له نفسه بالمساس بالجنود والضباط الذين يحمون البلاد، ونحن ندعم الشرطة والجيش للقضاء على الخارجين على القانون ونساندهم بكل قوة لدينا".

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مصر 365