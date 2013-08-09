1600 استفدن من برنامج نور بلا مقابل

فارس الرشيدي «حفر الباطن»

استفادت أكثر من 1600 فتاة من برنامج القسم النسائي التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام نور، حيث تنوعت البرامج ما بين التدريب والتعلم والترفيه والتثقيف، وأكدت مديرة القسم النسائي هند السويطي أن إدارة المكتب أطلقت هذا العام ولأول مرة برنامجا دعويا لتفقيه الأمهات والفتيات والأطفال، واختارت لهم عددا من المشرفات والمعلمات ممن يتحلين بالصفات التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أن جميع البرامج تستقبل وتسجل الطلبات بالمجان، وأوضحت السويطي أن البرامج تعتمد على تفاعل الحضور، حيث اكتشف خلال هذا البرنامج مهارات خاصة لدى الطالبات والفتيات على مستوى كبير أبهرت المشاركات، كما تخلل برنامج مجالس النور للأمهات مسابقات عامة ومسابقة أسوار العفاف للفتيات وسحوبات على الجوائز.