احذر تناول الطعام ليلا لأنه يزيد من وزنك

تعتبر السمنة أحد الأمراض التى تهاجم الإنسان لأنها تترتب عليها مشاكل أخرى كحدوث مشاكل بالقلب أو خشونة الغضاريف نتيجة الوزن الزائد، وتقول الدكتورة إنجى سليمان، أخصائية التغذية العلاجية، إن السمنة قد تكون نتيجة العادات السيئة التى يتبعها الكثيرين ومنها تناول الطعام ليلا.

وترجع خطورة تناول الطعام ليلا إلى كون عملية التمثيل الغذائى تكون فى مرحلة منخفضة جدا، فلا يمكن حرق السعرات الحرارية للطعام، وبذلك يحرق الجسم عددا أقل من السعرات الحرارية، مما يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل طبيعى. ويتحول الشعور بالجوع فى ساعات الليل أحيانا إلى عادة سيئة، فلا يستطيع الشخص النوم بصورة طبيعية بدون تناول الطعام وبكميات كبيرة.

وأضافت إنجى أن هناك سببين تعود على تلك الحالة، الأول هو إن هضم الطعام يتطلب الطاقة من الجسم، مما يسبب الإرهاق فيصبح تناول الطعام فى ساعات الليل، فى نهاية المطاف، نوعا من أنواع الحبوب المنومة التى تساعد على النوم.

أما السبب الثانى فيكمن فى الحاجة الكبيرة لدى كثيرين إلى تناول الكربوهيدرات قبل النوم، مما يزيد من مستوى السيروتونين فى الجسم، والذى يؤدى إلى الشعور بالاسترخاء، وبالتالى فانه يساعد على النوم.

غالبا ما يكون تناول الطعام فى الليل نتيجة وجود ضغوط نفسية أو توتر يشعر به المريض وأحيانا تتطلب هذه الساعات تناول شىء لذيذ يمنحهم الشعور بأنهم فعلوا شيئا لأنفسهم للمرة الأولى خلال يوم عمل مشحون، إلا أنها قد تؤدى إلى حدوث زيادة فى الوزن.

وللتحكم فى تلك العادة السيئة لابد من استبدالها بعادة أخرى يشعر معها المريض بالراحة والاسترخاء، كالاستعانة بالقراءة أو مشاهدة التليفزيون أو أن تشغل نفسك ببعض الهوايات التى تحقق لك الاسترخاء والنوم الهادئ دون الحصول على وجبة ليلية.