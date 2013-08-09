محافظ الجيزة: مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة يقترب من "الأيزو"

المحافظ: الجهاز حقق أعلى معدل إنتاج العام الحالي و2873 مواطنا وجهة استفادوا من خدماته

كتب : محمد الأبنودى الخميس 08-08-2013 20:02

كشف الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، عن اقتراب حصول مشروع شبكات المرافق بالمحافظة على شهادة الأيزو "الجودة العالمية"، حيث تبحث حالياً لجنة من الهيئة المانحة للشهادة إنجازات المشروع لمنحه الشهادة في الضمان والجودة، مشيراً إلى أن الجهاز في حالة حصوله على الشهادة سيكون له ميزة تنافسية في السوق وكسب ثقة العميل.

وقال المحافظ، إن المشروع يثبت نجاحاً يوماً بعد يوم، حيث يجري بصفة دائمة عقد دورات تدريبية للعاملين بالمركز لرفع كفاءتهم في العمل، واستفاد من هذه الدورات 83 موظفا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مشروع شبكات المرافق برئاسة المحافظ وحضور نائبيه اللواءان أسامة شمعة ومحمود عشماوي، ومحمد الشيخ، السكرتير العام ومدير مشروع شبكات المرافق.

وأكد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن الجهاز استطاع في العام الأخير أن يحقق أعلى معدل إنتاج، حيث بلغ إجمالي أطوال اكتشاف خطوط المرافق 1.6 مليون متر محققاً بذلك أعلى إنجاز منذ نشأة الجهاز في 2002.

كما بلغ عدد العملاء المترددين على الجهاز للحصول على خدماته 2873 عميلا، منهم 2515 مواطنا والباقي جهات حكومية تضم الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي.

أما في مجال العمل الميداني، فتم إجراء أعمال الرفع المساحي لجميع مرافق المحاور بالمحافظة بإجمالي أطوال 483 كم للمحاور الطولية و1805 كم للمحاور العرضية.

كما حقق الجهاز فائضا في إيرادته بـ4.3 مليون جنيه يتم تخصيص جزء منها لأغراض الطوارئ والتوسعات وتطوير المنشآت.