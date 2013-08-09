سلطان القاسمي يتلقى تهاني السفراء والشيوخ والوزراء

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في قصر البديع العامر، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه من مختلف أرجاء الدولة للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها الكريم وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

فقد استقبل سموه عدداً من الشيوخ وكبار رجالات الدولة ومعالي الوزراء وعدداً من كبار الشخصيات ومن شيوخ وأبناء القبائل، وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر من معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

واستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة عميد السلك الدبلوماسي وتامر منصور سفير مصر لدى الدولة ومعالي أحمد حميد الطاير، الذين قدموا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد فطر المبارك متمنين لسموه موفور الصحة.