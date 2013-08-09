بدء إجراءات حصر متضررى دارفور

شرعت السلطة الإقليمية لولايات دارفور فى إجراءات حصر المتضررين من الحرب، استعدادا لتعويضهم عن الإضرار التى لحقت بهم، إضافة إلى استخراج الأوراق والمستندات الخاصة بإثبات شخصية النازحين للمعسكرات.

وقال الأمين العام لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة، إبراهيم آدم، اليوم الخميس، إن السلطة الإقليمية لولايات دارفور بدأت فى الإجراءات الأولية لحصر المتضررين منذ عام 2003، مشيرا إلى أن المفوضية تتلقى طلبات النازحين الراغبين فى العودة بصورة مستمرة.

وأكد آدم أن أعداد النازحين العائدين لممارسة الزراعة بجميع ولايات دارفور فى ارتفاع متزايد، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها السلطة وحكومات الولايات لتشجيع العائدين على الاستقرار لتعمير قراهم.