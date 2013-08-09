هاريسون فورد يبدي سعادته ببطولة الجزء الخامس من سلسلة "إنديانا جونز"

كتب : عمرو عز الدين منذ 26 دقيقة

أبدى النجم الأمريكي هاريسون فورد عن سعادته ورغبته في العودة لأداء دور إنديانا جونز مرة أخرى من خلال الجزء الخامس من السلسلة، التي امتدت منذ ثمانينات القرن الماضي، والذي لم يحدد له موعدا للعرض بعد.

وفي تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية رفض فورد ما يتردد بأنه صار في سن لا تلائم هذه الأدوار، حيث قال: "لقد رأينا هذه الشخصية تتطور وتنمو مع مرور الزمن، وسيكون من الرائع عودتها مرة أخرى في فيلم كبير يتمحور حولها، حيث لا يكون هناك حاجة لكثير من المشاهد القتالية".

تزامن ذلك مع الإعلان عن انضمام فورد، 71 عاما، إلى الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Expendables، بدلا من النجم بروس ويليس الذي ترك السلسلة بعد خلافات مالية مع شركة الإنتاج.