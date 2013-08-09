مدينة برتغالية تطلق اسم مورينيو على أحد أهم شوارعها

لشبونة، (إفي): أطلقت مدينة سيتوبال البرتغالية اسم ابنها مدرب كرة القدم الأشهر جوزيه مورينيو على أحد أهم شوارعها.

وصدقت بلدية سيتوبال اليوم على قرار باطلاق اسم مورينيو على شارع محوري بوسط المدينة يطل على البحر.

وكانت المدينة، التي تبعد عن جنوب العاصمة لشبونة بـ50 كيلو متر ويقطن بها نحو 120 الف نسمة، قد احتفت بمورينيو في عيد ميلاده الـ50 بتخصيص معرض يقدم له سيرة ذاتية مصورة يبرز أهم اللحظات في مسيرته التدريبية الحافلة، بجانب عرض بعض مقتنياته الشخصية.

ويعد مورينيو من أنجح المدربين العالميين بفضل الانجازات التي حققتها مع فرق بورتو في البرتغال، وتشيلسي في إنجلترا وإنتر ميلان في إيطاليا وريال مدريد في إسبانيا.

والاستثنائي أول مدرب يحصد لقب الدوري في أهم ثلاثة دول أوروبية: إنجلترا، وإيطاليا، وإسبانيا، بجانب الدوري البرتغالي، كما توج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو وإنتر.

ويسعى مورينيو لدخول التاريخ في حال فاز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، حيث سيصبح أول مدرب يحصد اللقب الأغلى على مستوى الأندية مع ثلاثة فرق مختلفة.