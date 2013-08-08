الحلقة (30) والأخيرة من "نيران صديقة": أمجد يموت منتحرا

كتب : سارة محمد الخميس 08-08-2013 22:36

في الحلقة الأخيرة من "نيران صديقة"، تبدأ أحداث الحلقة بفلاش باك لسنة 2003 ويتضح من الأحداث أن "قذاف" زوج نهال (كندة علوش) كان على قيد الحياة ولكنه طلب من دكتور المستشفى أن يبلغها أنه في حالة غيبوبة وصعب أن يفيق، وطلب من الدكتور أن يحضر والد أمجد الحقيقي ليخبره بتفاصيل سرقة رأفت لابنه ونسبه إليه بعد أن تسبب لزوجته في فقدان الجنين وإزالة الرحم.

ويطلب منه قذاف قبل أن يحكي له أن يحضر والدة الدكتور الذي أدخله رأفت مستشفى المجانين حتى يستطيع أن يساوم الأصدقاء، توقعا منه أن نهال ستقتله في أي لحظة ويخبره بكل تفاصيل الكتاب، ثم تعود الأحداث مرة أخرى إلى عام 2009 ويخبر أمجد الأصدقاء أن عماد والد أمجد الحقيقى هو الذي يرسل "السي دي" لهم تنفيذا لوصية "قذاف".

وتتذكر أميرة عندما ذهبت إلى المدافن لتخرج نهال بعد أن أوهمت الأصدقاء في حلقة أمس أنها وضعت لها السم داخل العصير وهبوا جميعا لدفنها، ويفضح أمجد إلى الأصدقاء سر "كتاب الدم" ويعترف لهم بكل أخطائهم، ويحضر أمجد الدكتور إلى منزل أميرة.

ويحكي عماد لرنا ابنة أميرة التي تربيها نهال تفاصيل "كتاب الدم" ويحاول استغلالها في مساواة الأصدقاء ولكنها ترفض فيقتلها، ويقرر الأصدقاء الانتقام من عماد ووالدة الدكتور باسم حتى يخرجوا نفسهم من المصيبة التي وقعوا بها فيقتلوهم ويورطوا باسم بها.

ويقرر رأفت أن يدخل ابنه أمجد مصحة نفسية حتى لا يستطيع أن يخبر أحدا بتفاصيل الحادث، ويقرر الأصدقاء أن يبتعدوا عن بعضهم بعدما أصبح قربهم من بعض يسبب لهم المصائب، وتطلب أميرة من رأفت "الطلاق" لاعتراف أمجد لها بأن "رأفت" قتل والدتها، وتكتشف أميرة بأنه كل من وقع في يده الكتاب غير الأصدقاء يموت وتذهب أميرة لتجد ابنها منتحرا.

مسلسل "نيران صديقة"، بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.