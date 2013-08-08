الحلقة (28) من "الكبير أوي": إحياء حفل "المزاريطة" بحضور "فاطمة عيد" و"سمير غانم"

كتب : سهيلة حامد منذ 43 دقيقة

اشتعلت حدة المنافسة في أحداث الحلقة (28) من مسلسل "الكبير أوي"، بين الكبير وزوجته هدية وفزاع وأشرف، في برنامج مسابقات المواهب "المزاريطة عندها تالنت".

دبّر "الكبير أوي"، مكيدة لفزاع كي يغني بشكل غير لائق، ويفشل في المسابقة، فنصحه بحبس هواء "الهيليوم" داخل فمه حين يبدأ بالغناء، ما أدى إلى غناء فزاع بصوت رفيع، ومن ثم خرج من المسابقة.

شارك الفنان سمير غانم هدية الغناء في البرنامج، كما شاركت الفنانة فاطمة عيد الغناء مع "الكبير".

انتهت الحلقة بفوز أشرف، وعندما أخبرت رزان زميلها "جوني" في لجنة التحكيم بأن الفائز لم يكن أشرف، أكد لها أنه إذا أعلن الفائز الحقيقي سوف يتسبب في طلاق الكبير وزوجته.