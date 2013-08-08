الحلقة (30) والأخيرة من "نكدب لو قلنا مبنحبش": مريم ترفض الزواج من شريف ومروان

كتب : سارة سعيد منذ 23 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (30) والأخيرة من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، إنقاذ رانيا من الموت بعد ضرب عاصم لها، والتي بسببه فقدت حملها، بينما جلس عاصم بحجرته ولم يفتح لأحد، وذهب العاملون بمطعم مريم للاطمئنان على رانيا، كما زارها أسامة خطيب ياسمين.

وذهب الجميع للوقوف بجانب هند أثناء إجراء العملية الجراحية لها، وأحب الجميع أسامة بعدما قام بزيارة رانيا ودفع مصاريف المستشفى، كما أرسل باقة ورد لهند وأخبرته مريم أنه أفضل شيء يحدث لهم في ظل هذه الأيام السيئة.

وبعد فترة تحسنت أحوال الجميع، حيث خرجت هند ورانيا من المستشفى، وتحسنت حالة عاصم الذي يساعده والده، وفرح شيكو وإيمان بنبأ حملها، وطلب شريف من مريم أن يرجعا مرة أخرى وعندما رفضت سألها هل تحب مروان، فأخبرته بالنفي وأنها الآن تحب نفسها وليس شريف أو مروان.

وجمعت مريم أفراد عائلتها وأصدقاءها والعاملين بالمطعم، وشكرتهم جميعا على وقوفهم بجانبها في أوقاتها العصيبة، وعرض مروان على مريم الزواج إلا أنها ترفض وتخبره أن القرار أكبر من أن تتخذه الآن، وأنها مستمرة بصداقته ورؤيتها لرياض، وتقدم آدم "أحمد حاتم" بخطبة أميرة أمام الجميع، وطلب عاصم أن يجلس ويتحدث مع شهاب حول علاقتهما برانيا.

وانتهت أحداث الحلقة بغناء الجميع مع مريم وشعور الجميع بالسعادة وتحسن حالاتهم على الرغم من مشاكل كل منهم.

يذكر أن مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.