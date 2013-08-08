إرتفاع عدد المتوفيين في حادث قطار المنيا إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد المتوفيين في حادث أصطدام قطار بسياره نقل بالمنيا الي 5 أشخاص بالاضافه الي 8 مصابين وتجري سلطات الامن بالمنيا تحقيقات موسعه لمعرفة اسباب الحادث.

تلقي اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا بلاغا من عمليات النجده بأصطدام القطار رقم 2201 بالسيارة رقم 40569 نقل المنيا بمزلقان الحبشي جنوب مدينة المنيا واسفر ذلك عن مصرع كلا من منصور عبد العاطي تهامي , حسن عبد الواحد محمد أحمد , عبد الواحد محمد علي , ضاحي لملوم يحيي , ونجله مصطفي , وأصيب كلاً من إيمان عطا محمد حسن , خليل عطا محمد حسن , علاء عبد القادر محمد نجيب , محمد شادي , أم هاشم عبد الواحد محمد, رضا ربيع علي , أحمد علي فؤاد , وشخص اخر جاري التعرف عليه.

وبالفحص واجراء التحريات المبدئيه تبين أن السياره كانت قادمه من ناحية الشرق ومتجهه للغرب وأثناء عبورها للمزلقان أصطدم بها القطار رقم 2201 القادم من الجنوب واكدت التحريات ان المتوفين والمصابين مقيمون جميعا بمركز بني مزار وكانوا في طريق عودتهم للمركز بعد زيارة احد اقاربهم بالمستشفي الجامعي فيما تعددت روايات شهود العيان بمنطقة الحادث حول الظروف والملابسات التي ادت لاصطدام القطار بالسياره وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه للتحقيق.