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صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث قطار المنيا ورعاية صحية متكاملة للمصابين‎

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صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث قطار المنيا ورعاية صحية متكاملة للمصابين‎ صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث قطار المنيا ورعاية صحية متكاملة للمصابين‎

قرر اللواء أسامة ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا صرف إعانة عاجلة قدرها 3 آلاف جنية لأسرة كل متوفى وألف جنية لكل مصاب في حادث أصطدام قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان الحبشي بمدينة المنيا والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرون.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة مدير مديرية الشئون الاجتماعية بسرعة صرف الإعانة المقرر قانوناً من الشئون الأجتماعية للحالات وكلف مسئولي مديرية الصحة بمتابعة حالة المصابين أول بأول وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.

كانت محافظة المنيا قد شهدت أصطدام القطار رقم 2201 القاهرة / أسوان بسيارة ربع نقل رقم 43599 المنيا أثناء عبورها مزلقان السكك الحديد بمنطقة الحبشى جنوب المحافظة ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون.

وتقدمت المحافظة بقياداتها التنفيذية بخالص العزاء لأسر الضحايا داعين الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

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