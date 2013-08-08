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البيت الأبيض: المصالحة والتسوية هما الطريق للديمقراطية في مصر

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البيت الأبيض: المصالحة والتسوية هما الطريق للديمقراطية في مصر البيت الأبيض: المصالحة والتسوية هما الطريق للديمقراطية في مصر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، “إن بلاده ستواصل العمل مع الانتقالية وأحزاب المعارضة في والمصالحة والتسوية هما الطريق الذي يجب المضي فيه من أجل تحقيق الديمقراطية للشعب المصري والذي يصب تماما في الصالح المصري.

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض اليوم الخميس أن اهتمام بلاده ينصب على حث الجانبين على المشاركة في عملية مصالحة والسماح بتمثيل كامل لجميع وجهات النظر من خلالها، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل المضي قدما في هذا الجهد انطلاقا من واشنطن ومن خلال زيارات كبار المسئولين الأمريكيين إلى مصر.

وأعرب كارني عن قلق بلاده من احتمال نشوب عنف ، مؤكدا أن بلاده ستواصل حث الجانبين على مواصلة جهود المصالحة بدلا من استمرار حالة الجمود والمواجهة، وخاصة المواجهة العنيفة.

وقال كارني ” نحث السلطات على السماح بالمظاهرات السلمية وبعملية شاملة يتم فيها التعبيرعن وتمثيل آراء جميع الأطياف من أجل مستقبل مصر”.

أ ش أ

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