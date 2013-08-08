الجيش الثالث بالسويس ينقذ حياة طفلة ويعالج 60 صيادا على نفقته

شهدت المستشفى العسكرى بالسويس قيام إدارة وأطباء المستشفى بإنقاذ حياة طفلة، خمس سنوات، من أبناء محافظة السويس، عقب صدور قرار من قائد الجيش الثالث الميدانى بعلاج الطفلة على نفقة الجيش الثالث الميدانى، كما قامت إدارة المستشفى العسكرى بعلاج وصرف أدوية بالمجان لـ60 صيادا من سكان منطقة شدندوة بالسويس.

وكانت أسرة الطفلة أية حامد خمس سنوات قامت بمناشدة قائد الجيش الثالث الميدانى للتدخل لإنقاذ الطفلة بعد فشل جميع مستشفيات المدينة فى علاجها، وعلى الفور أمر قائد الجيش الثالث بعلاج الطفلة بالمستشفى العسكرى وتم إنقاذ حياتها.

وأكد العميد دكتور مدحت ميشيل، مدير المستشفى العسكرى بالسويس، أننا نواصل علاج الصيادين بالسويس بالمجان وصرف الأدوية لهم بالمجان تنفيذا لتعليمات قائد الجيش الثالث الميدانى الذى أمر بعلاج الصيادين محدودى الدخل على نفقة الجيش الثالث.