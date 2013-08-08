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رئيس "الحرية والكرامة" التونسية: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا التوافق

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رئيس "الحرية والكرامة" التونسية: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا التوافق رئيس "الحرية والكرامة" التونسية: لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا التوافق

كتب : أ ش أ الخميس 08-08-2013 19:06

أكد رئيس حركة الحرية والكرامة التونسية، محمد الطاهر إيلاهي، أنه لا خيار أمام الفرقاء السياسيين إلا التوافق، للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به تونس منذ مدة، وتجنيبها الوقوع في منعطف خطير قد يعصف بكامل مسارها الانتقالي، على حد قوله.

وشدد إيلاهي خلال لقائه برئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، على ضرورة تقديم السياسيين لتنازلات والتخلي عن "التصلب" في مواقفهم، لإنجاح ما تبقى من المسار الانتقالي.

وأوضح أن مختلف الأطراف مدعوة للجلوس على طاولة مفاوضات جادة وحقيقية، بعيدا عن الحسابات الحزبية، وذلك للتباحث حول التهديدات التي تواجهها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وما تستدعيه من حلول عاجلة.

كما طالب إيلاهي الترويكا والمعارضة على حد سواء، بالابتعاد عن "تجييش الشارع و بث الفرقة بين التونسيين" حسب تعبيره، معتبرا أن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يختلف عن بقية المسارات التي تعيشها بقية بلدان الربيع العربي.

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