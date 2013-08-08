بروس ويليس يترك The Expendables لخلافات مالية وهاريسون فورد بدلا منه

كتب : عمرو عز الدين منذ 57 دقيقة

أعلن النجم الأمريكي سيلفستر ستالون، نجم أفلام الحركة منذ السبعينات، عن خروج النجم بروس ويليس من قائمة نجوم الجزء الثالث من The Expendables الشهيرة، والتي صدر منها جزءين حتى الآن، كما أعلن في نفس الوقت عن مفاجأة قوية، وهي انضمام النجم الكبير هاريسون فورد، بطل سلسلتي "إنديانا جونز" و"حرب النجوم" إلى نجوم الجزء الثالث.

جاء ذلك في تغريدة كتبها ستالون عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال: "خروج ويليس وانضمام هاريسون فورد، خبر عظيم، انتظرت هذا النبأ لسنوات".

من ناحية أخرى ذكر مصدر مطلع أن سبب خروج بروس ويليس من الجزء الثالث، هو طلبه 4 ملايين دولار كأجر لتصوير أربعة أيام في بلغاريا، بينما كان الأجر المحدد له هو 3 ملايين دولار، وأكد المصدر أن ستالون رفض ذلك بشدة.

وبرز ذلك في تغريدة أخرى لستالون عبر "تويتر"، كتب فيها: "الجشع والكسل.. الوصفة الأمثل للفشل المهني"، وهي تغريدة تبعت التغريدة الأولى، ما يجعلها موجهة نحو ويليس، الذي رفض التعليق على هذا الأمر، وإن كان يبدو أنه تفاجأ باستبداله بـ"فورد" خلال 72 ساعة فقط.

الجزء الثالث من الفيلم رصدت له ميزانية 90 مليون دولار، ويضم مجموعة النجوم التي ظهرت في الجزءين السابقين، مثل سيلفستر ستالون وأرنولد شواريزنجر وجايسون ستاتهام وجيت لي، بالإضافة إلى النجم الأسمر ويسلي سنايبس، ومن المقرر عرضه في أغسطس 2014.