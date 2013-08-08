الحلقة (29) من "العقرب": شومان يحرق بضاعة جابر.. ودون شامير يرفض مساعدته

كتب : محمد عاشور منذ 26 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (29) من مسلسل "العقرب"، ذهاب شومان، الذي يلعب دوره الفنان حجاج عبدالعظيم، إلى الحوض الذي يخبئ فيه سعيد الهيروين، واعتدوا على "التربي"، وقاموا بحرق البضاعة التي وصل ثمنها إلى 30 مليون دولار.

وسافر جابر، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة إلى "دون شامير"، الذي يلعب دوره الفنان لطفي لبيب ليلطلب منه شحنة جديدة، حتى يعوض خسارته، إلا أن دون شامير رفض طلبه لأنه لم يسدد ثمن الشحنة الأولى.

واتصل دون شامير بالدكتورة سالي، التي تلعب دورها الفنانة أميرة العايدي ليطلب منها أن تنسق لاجتماع بينه وبين نصار ورياض ليعملا معه بدلا من جابر.

وسافر جابر إلى دول شرق آسيا ليطلب شحنات جديدة.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.