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الحلقة (30) والأخيرة من "العقرب": مقتل جابر ونصار ورياض ونجاة سعيد

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الحلقة (30) والأخيرة من "العقرب": مقتل جابر ونصار ورياض ونجاة سعيد الحلقة (30) والأخيرة من "العقرب": مقتل جابر ونصار ورياض ونجاة سعيد

كتب : محمد عاشور منذ 9 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "العقرب"، زواج سعيد، الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي من أشجان التي تلعب دورها الفنانة ريم البارودي، بموافقة والدتها، ولكن دون علم جابر، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة.

واتفقت صباح التي تلعب دورها الفنانة منة فضالي مع حنفي أن يبلغا عن سعيد وأشجان حتى يقوم جابر بقتل أشجان، وبالفعل ذهب جابر إلى شقة سعيد فوجد أشجان معه فأطلق الرصاص عليه، وخرج معتقدا أنه توفي.

ولكن قالت أم جابر له إن أشجان متزوجة سعيد، وغضبت منه، وبعدها توفيت، وندم حنفي على التحريض ضد سعيد فقام بقتل صباح ثم انتحر، وهاجم رجال نصار فيلا جابر وأطلقوا النار عليه، ولكنه احتمى بسيارته، ولكنهم استطاعوا قتل مساعده راتب.

وذهب سعيد إلى عوني وشومان وقتلهما، ثم ذهب إلى نصار ورياض وقتلهما أيضا، واتضح أن سعيد لم يمت، وقام "التربي" بإخراج الرصاصة من جسده وأسعفه، وذهبت إليه أشجان.

وأمر دون شامير، الذي يلعب دوره الفنان لطفي لبيب الدكتور سالي، التي تلعب دورها الفنانة أميرة العايدي قتل جابر، الذي أمر "ماجيكو" بقتله.

وبالفعل ذهب ماجيكو لفيلا جابر وقتله، أثناء وجود سعيد وأشجان وسماح، التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.

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