وضع "إكليل" من الزهور على قبر الجندي المجهول بالإسكندرية

الإسكندرية- أميرة عوض الخميس , 08 أغسطس 2013 19:55

قام اليوم قائد المنطقة الشمالية العسكرية والسادة قيادات القوات المسلحة، واللواء أمين عز الدين - مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية - بوضع إكليل من الزهور بالإنابة عن وزير الداخلية على قبر الجندى المجهول بميدان الشهداء بمحطة مصر، وذلك رفقه السيد اللواء أركان حرب و الشرطة بالإسكندرية وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأدى اللواء أمين عز الدين - مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأسكندرية - والقيادات الأمنية بالإسكندرية صلاة العيد بمسجد أبو العباس وسط أهالى الإسكندرية، حيث تلقى رجال الشرطة التهنئة من جموع المتواجدين، وصاحب تلك التهنئة الدعوات بالتوفيق لرجال الشرطة، ويشار إلى قيام مديرية الأمن بوضع خطة أمنية شاملة تشمل تأمين الساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها التى اشتملت على مجموعات من إدارة المرور و شرطة المرافق والأمن المركزى والقوات النظامية والسرية؛ لمنع أى ما يخل بالأمن العام، كما قام سيادته بتوجيه التهنئة لرجال الشرطة المتواجدين بالخدمات الأمنية المختلفة من قيادات وضباط وأمناء وأفراد وجنود لتفانيهم فى العمل، وحرصهم على أمن المواطنين.

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