ضبط المتهمين فى مذبحه عيد الفطر بقنا‎

تمكنت الشرطة من ضبط 3 متهمين فى مذبحه نجع الجامع بقرية السمطا بدشنا ولقى اخر مصرعه اثر تبادل اطلاق النيران مع المجنى عليهم داخل منزلهم.

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا أخطارا بوجود اطلاق نار بمنزل ح ع 54 سنه مزارع من عائلة اولاد خليفه بنجع الجامع بقرية السمطا مركز دشنا اثر قيام مسلحين باقتحام منزله اثناء قيام اهالى النجع باداء صلاة العيد ثم قيام الاهالى بمحاصرة المنزل ومنع هروب المتهمين الذين لقى احدهم مصرعه .

انتقلت قوات الامن و تبين وجود خصومه بين ابناء عائلتى اولاد خليفه والجداوى لقيام ابناء العائله الاولى برفض تسليم قطعة ارض مساحتها 3 افدنه منزرعه بالموز ومؤجره من العائلة الثانيه فقام على اثرها ع ع ح 55 سنه مزارع و شقيقه ع50 سنه مزارع و ابنا عمهما ع أ س 40 سنه مزارع و ك س ع42 سنه مزارع بالتسلل الى داخل نجع الجامع وقاموا باقتحام منزل ابناء خليفه اثناء صلاة العيد وتبادلوا اطلاق النار مما اسفر عن مصرع حسن عبد العظيم 54 سنه مزارع ونجليه مصطفى 14 سنه و على 15 سنه من اولاد خليفه و ك س ع المتهم الرابع من عائلة الجداوى و على اثر ذلك قام اهالى نجع الجامع بمحاصرة المتهمين داخل المنزل وتبادل اطلاق النار معهم لمنع هروبه .

وتمكنت قوات الامن من ضبط المتهمين الثلاثه وبحوزتهم بندقيتين اليتين وتحرر محضر بالواقعه وتولى نيابه دشنا التحقيق.