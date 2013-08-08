مصرع شخص واصابة 10 آخرين في اشتباكات بين أهالي قريتين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من الفصل بين قريتين بدائرة مركز البلينا بعد الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزى ومدرعة عقب وقوع مشاجرة بين القريتين بسبب قيام سائقى التوك بالاحتفال بالعيد بطريقة غير لائقة مما أثار حفيظة الأهالى ووقوع إشتباكات.

حيث تحول الطريق الفاصل بين القريتين إلى ساحة قتال وتبادل لإطلاق النار مما نتج عنه مصرع وإصابة 10 من الطرفين.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب معركة بين أهالى قريتى الإصلاح والحجز “المتجاورتين” بمركز البلينا.

وعلى الفور انتقل اللواء أحمد شاهين حكمدار المدرية و قيادات قطاع الجنوب وضباط مركز شرطة البلينا وتمكنت من السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وتبين أن المعركة أسفرت عن مقتل محمد إبراهيم الصغير 25 عاما بعد إصابته بطلق ناري بالرأس ينتمي لقرية “الإصلاح “وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

بينما أصيب على نجيب حسن 26 عاما بطلق ناري أسفل الركبة اليسرى، وأحمد حسن علي 24 عاما بطلق ناري بالرأس وتم استخراجه “ينتميان لقرية الحجز”، ومحمد العريان عبد المجيد 17 عاما بطلق ناري بالصدر “ينتمي لقرية الإصلاح” بينما تم تحويل عبد المعين رفاعي فراج 26 عاما من قرية الحجز” إلى مستشفى سوهاج العام لعمل فحوصات متقدمة وأشعات مقطعية على الرأس بعد إصابته بطلق ناري.

كما أسفرت الأحداث عن إصابة خمسة آخرين هم ياسر عبد الغني أحمد مجند بقوات الأمن بالمركزأصيب أثناء المشاركة في عملية فض المشاجرة، وأصيب خالد عبد المرضي رفاعي 21 عاما “قرية الحجز”، وصابر شمس الدين علي 35 عاما، وعبد الباسط محمد عبد المجيد 47 عاما، ومحمد خيري نور الدين 33 عاما، ينتمون لقرية الإصلاح، بكدمات متفرقة بالجسم.

جارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.