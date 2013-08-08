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بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يضع الزهور على قبر الجندى المجهول

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بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يضع الزهور على قبر الجندى المجهول بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يضع الزهور على قبر الجندى المجهول

قام اللواء أمين عز الدين - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن الإسكندرية بوضع إكليل من الزهور بالإنابة عن وزير الداخلية على قبر الجندى المجهول، بميدان الشهداء بمحطة ، وذلك رفقة اللواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات القوات المسلحة والشرطة بالإسكندرية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأدى اللواء أمين عز الدين، والقيادات الأمنية بالإسكندرية صلاة العيد بمسجد أبو العباس وسط أهالى الإسكندرية، حيث تلقى رجال الشرطة التهنئة من جموع المتواجدين، وصاحب تلك التهنئة الدعوات بالتوفيق لرجال الشرطة.

يشار إلى قيام مديرية الأمن بوضع خطة أمنية شاملة تشمل تأمين الساحات، المقرر إقامة صلاة العيد بها، والتى اشتملت على مجموعات من إدارة المرور و شرطة المرافق والأمن المركزى والقوات النظامية والسرية لمنع أى ما يخل بالأمن العام، كما قام سيادته بتوجيه التهنئة لرجال الشرطة المتواجدين بالخدمات الأمنية المختلفة من قيادات وضباط وأمناء وأفراد وجنود لتفانيهم فى العمل وحرصهم على أمن المواطنين.

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