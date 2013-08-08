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بالصور.. صلاة العيد تجمع الأحزاب الليبرالية بحزب النور فى كفر الشيخ

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بالصور.. صلاة العيد تجمع الأحزاب الليبرالية بحزب النور فى كفر الشيخ بالصور.. صلاة العيد تجمع الأحزاب الليبرالية بحزب النور فى كفر الشيخ

تواجد الآلاف صباح اليوم بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق لأداء صلاة العيد بالميدان، حيث تواجد أعضاء الأحزاب اللبرالية "الوفد والكرامة والمصريين الأحرار والدستور"، بالإضافة إلى أعضاء حزب النور، وتواجد كل ممثلى الأحزاب على المنصة الرئيسية بالميدان وعلق كل حزب اللافتات المهنئة بعيد الفطر المبارك.

وعقب صلاة العيد تم توزيع الهدايا المتعددة للأطفال أثناء المسابقات الثقافية والدينية، حيث شارك فيها كل الأحزاب السياسية بدسوق ومنهم حزب النور.

وعلى جانب آخر.. غاب حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عن الميدان، كما غابوا عن الساحة التى أدوا فيها صلاة العيد الماضى أمام الاستاد الرياضى بدسوق.

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