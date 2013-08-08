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38 قتيلا في باكستان جراء انفجار أثناء تشييع جنازة ضابط شرطة

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38 قتيلا في باكستان جراء انفجار أثناء تشييع جنازة ضابط شرطة 38 قتيلا في باكستان جراء انفجار أثناء تشييع جنازة ضابط شرطة

كتب : أ ف ب منذ 58 دقيقة

أوقع هجوم انتحاري، استهدف جنازة ضابط شرطة، 38 قتيلا على الأقل، الخميس، في اقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، وذلك في أول ايام عيد الفطر المبارك.

ووقع الانفجار في مديرية شرطة العاصمة الإقليمية كويتا، أثناء تشييع المسؤول الكبير في الشرطة المحلية، مهيب الله، الذي قتل في وقت سابق من نهار اليوم، مع نجليه وسائقه، عندما أطلق عليهم رجل مسلح النار.

وقال محمد طارق، المسؤول الكبير في الشرطة المحلية: "سقط 38 قتيلا على الأقل وأكثر من خمسين جريحا".

وكان عدد كبير من الصحفيين، يغطون جنازة مهيب الله، وشاهدوا جثثا ممزقة على الأرض بعد الانفجار العنيف، الذي وقع خارج المسجد الصغير، الملحق بمديرية الشرطة.

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