بالصور| اتحادات المصريين في السعودية تزور مرضى الجالية أول أيام العيد

كتب : بهاء الدين محمد منذ 13 دقيقة

استهل وفد من الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بالتعاون مع السفارة المصرية بالرياض، نشاطه أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة للمرضى والمصابين المصريين في مستشفيات العاصمة السعودية الرياض.

وبدأ الوفد المكون من محمد الجندي ومحمد مغازي ومحيي الطناني وسامح عبدالتواب، ومن القنصلية المصرية القنصل سماح عبدالمنعم، بزيارة المرضى في مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان العام في تمام الساعة التاسعة صباحا، وكان برفقة الوفد الكادر الطبي والإداري لتلك المستشفيات واطمأن الوفد على سير العلاج للمرضى والمصابين، واطلع على بعض الصعوبات التي تواجه بعضهم حيث سيعكف مسؤولو الاتحاد على تقديم الدعم اللازم لحل تلك الصعوبات وقدم الوفد الزهور والهدايا لهم احتفالا بيوم العيد.

وقدم الوفد الشكر لإدارة مستشفى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الإيمان العامة على حسن المعاملة وتقديم الخدمة للمرضى المصريين وحسن الاستقبال والترحيب بالوفد، كما تمنى الوفد لكل أبناء مصر بالمملكة العربية السعودية الشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، قام مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين بالتنسيق مع لجنة الحالات الإنسانية وتحت رعاية القنصلية المصرية العامة بالرياض بزيارة المرضى والمصابين من أبناء الجالية المصرية بمستشفتي الشميسي والإيمان لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والاطمئنان على صحتهم وتخفيف آلامهم، كما أهداهم الوفد بعض الهدايا الرمزية بهذه المناسبة مما كان له أكبر الأثر في نفوس المرضى وذويهم وارتفاع معنوياتهم.