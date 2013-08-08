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ما أساليب علاج مشكلة الانطواء؟

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ما أساليب علاج مشكلة الانطواء؟ ما أساليب علاج مشكلة الانطواء؟

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد ـ أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن علاج مشكلة الانطواء يتمثل فى عدة نقاط:

ـ إشعاره بالمحبة والرحمة والحنان والقبول والاطمئنان والأمن تدريبه على إثبات ذاته والتعبير عن مشاعره.

ـ تنمية الثقة فى نفسه وروح المغامرة والتحدى من خلال الإنجاز والكفاءة فى النجاح الدراسى والمسابقات الرياضية والثقافية والأدبية.

ـ العمل على تغيير النظرة السلبية عن ذاته إلى نظرة إيجابية من خلال مواطن القوة فى شخصيته وتعزيزها جيدا.

ـ تدريبه على رفض طلبات الآخرين، وقول "لا" عندما تتعارض مع رغباته وأفكاره.

ـ تدريبه على المهارات الاجتماعية وتكوين صداقات من خلال لعب الأدوار وتمثيل الشخصيات المرحة والمنبسطة القادرة على التفاعل مع الأفراد والجماعات.

ـ إشراكه فى المواقف الاجتماعية من خلال مواقف الحياة المختلفة؛ كالمناسبات واللقاءات.
> ـ إزالة الحساسية الزائدة وجلد الذات والانشغال بالهموم والمشكلات.

ـ استخدام المدح والثناء والتشجيع فى التصرفات الإيجابية، وتجنب استخدام الإهانة والتوبيخ والنقد واللوم.

ـ اصطحابه إلى مجالس الكبار وحضور الديوانيات والمناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية.
> ـ تعزيز الانتماء لجماعة الأصدقاء والأقران من خلال دعوتهم لمشاركته فى الأمسيات والمناسبات.

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