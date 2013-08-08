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الحلقة (27) من "أبو الملايين": وضاح يلغي اتفاقه مع سعيد العويران

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الحلقة (27) من "أبو الملايين": وضاح يلغي اتفاقه مع سعيد العويران الحلقة (27) من "أبو الملايين": وضاح يلغي اتفاقه مع سعيد العويران

كتب : منى السداوي منذ 31 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (27) من مسلسل "أبو الملايين"، نجاح خطة صقر ومدير أعماله خالد، في أخذ 50 مليون درهم من غادة، ولكن طمع وضاح جعله يصر على الاستمرار للحصول على أموال أكثر من البورصة.

تدور أحداث الحلقة حول إلغاء وضاح اتفاقه مع سعيد العويران لترأس أحد الاندية الرياضية، ويقترح عليه إنشاء أكاديمية لتدريب أطفال الشوارع على لعب الكرة، ثم بيعهم بمبالغ أعلى.

يعلم صقر بالأحكام التي عليه، فيستغل الفرصة ليسرب تلك المعلومات، عن طريق سمر، ليستكمل ما بدأه مع خالد، ما يجعل وضاح يحول 300 مليون درهم إلى الأسهم اليابانية حتى يحفظهم، وبذلك ينجح مخطط صقر ويرجع إلى دبي.

مسلسل "أبو الملايين"، قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، والفنانة ميس عمر وأمل الموضي.

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