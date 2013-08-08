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الحلقة (28) من "قمر الشام": "مأمون" يتزوج من "شاهيناز".. و"المعلم شهران" يعود من السفر

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الحلقة (28) من "قمر الشام": "مأمون" يتزوج من "شاهيناز".. و"المعلم شهران" يعود من السفر الحلقة (28) من "قمر الشام": "مأمون" يتزوج من "شاهيناز".. و"المعلم شهران" يعود من السفر

كتب : مروة مدحت منذ 21 دقيقة

في الحلقة (28) من مسلسل "قمر الشام"، يعترف "كوكيه" أمام القاضي أنه سرق منزل "الواوي"، ويكتشف "المعلم شهران" أن "شاهيناز" سافرت إلى الشام، ويقع "مأمون" في غرام "شاهيناز" عند رؤيته لها، دون أن يعلم أن هذه هي التي يحبها "شهران"، وتعتذر "نوال" من "أم جمال" عما فعلته في "عفاف".

فيما يذهب "مأمون" إلى "شاهيناز" ويطلب منها أن يذهب هو و"أم جمال" لزيارة أقاربها فتوافق وترحب به، ويتزوج "مأمون" من "شاهيناز" ويرتب أهل العروس لموعد الفرح، ويصر "مأمون" أن يؤجل الفرح حتى يعود "المعلم شهران" من سفره، مؤكدا أنه قرر ألا يتزوج إلا هو و"شهران" في نفس اليوم.

من ناحية أخرى، تخبر "أم بكري"، "شامية" أن ليس لها نصيب في "مأمون" وأنه تزوج، ويتوفى قاضي الحارة "عبدالعزيز"، ويعود "المعلم شهران" و"أبوهاشم" إلى الحارة ليلا، وينهار "الواوي" في البكاء أثناء دفن القاضي "عبدالعزيز"، ويدرك "شهران" أن المرأة التي يحبها تزوجها "مأمون".

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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