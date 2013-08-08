الحلقة (29) من "البيت بيت أبونا": "عبد الوهاب" يرفض عرض "حليمة" برهن المنزل

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "البيت بيت أبونا"، تقترح حليمة على عبدالوهاب رهن المنزل ليبدأ مشروعه الخاص، لكنه يرفض الفكرة ويؤكد لها أن المنزل لا يخصه بمفرده.

يقترح جابر على عبدالوهاب أن يعرض فكرة المشروع على حمود، على أن يشارك الأخير بالمال ويدير عبدالوهاب المشروع، ويوافق الأخير.

تثير تصرفات ناصر سخرية كل من في المنزل، وتجعل أمه نعيمة تشعر بالحسرة.

"البيت بيت أبونا" بطولة حياة الفهد وسعاد عبدالله وإبراهيم الصلال ومحمد جابر وخالد البريكي ومرام وصلاح الملا ومشاري البلام وملاك وفخرية خميس وبثينة الرئيسي وشيماء علي وشوق وحسين المهدي ويعقوب عبدالله وسالي القاضي ويوسف الحشاش وأمل عباس وغرور ونواف نجم وفاطمة الطباخ ونوف القريشي، ومن تأليف وداد الكواري وإخراج غافل فاضل.