الحلقة (29) من "القاصرات": "محروس" يدفن "رشاد" حيا ثأرا لموت أخته "رباب"

كتب : منى السداوي منذ 17 دقيقة

في الحلقة (29) من مسلسل "القاصرات"، قتل "عبدالقوي"، الذي يلعب دوره الفنان صلاح السعدني، "حسني"، الذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال، وذلك بعد معرفته بالزواج من أخته "عطر".

تدور أحداث الحلقة حول حزن "عطر" بعد أن علمت بموت "حسني" على يد "عبدالقوي"، فيساومه "إسماعيل" حتى لا يبلغ عنه الشرطة.

فيما يتفق "عبدالقوي" مع القاصرات الثلاث على أن ينكرن تعذيبهن أمام النيابة في مقابل تطليقهن، ويهدد "عطر" أيضا بالقتل، وقتل ابنتها أمامها، فتعده أنها تقول شيء.

ينوي الجميع لقتل "عبدالقوي"، ثأرا من قتله لـ"حسني"، أما "محروس" فيدفن "رشاد" حيا ثأرا لموت أخته "رباب".

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض ونهال عنبر ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.