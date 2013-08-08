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ثلاثة أشقاء يقتلون عاطل وشقيقه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاءبالشرقية

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ثلاثة أشقاء يقتلون عاطل وشقيقه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاءبالشرقية ثلاثة أشقاء يقتلون عاطل وشقيقه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاءبالشرقية


> لقى عاطل وشقيقه مصرعهما فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة العصلوجى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بسبب خلافات سابقة .
> تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطاراً من الرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق بمقتل ” محمد السيد أحمد عبد العزيز وشهرته السيد أبو تسعة 39 سنه عاطل إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر من الناحية اليمنى وإصابة شقيقه ” محمود 32 سنه عاطل , مصاباً بجرح طعنى بالصدر , فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات سابقة .
> بالانتقال والفحص اتهم عزت 53 سنه شقيق المتوفى والمصاب عامل ومقيم بذات الناحية كلا ” مصطفى محمد محمد عبدالهادى 47 سنه سائق بشركة المقاولون العرب وشقيقيه عاطف 38 سنه موظف بشركة المقاولون العرب عبودة 32 سنه موظف بشركة المقاولون العرب , محجوب حسين محجوب 47 سنه صاحب كشك جميعهم مقيمين بذات الناحية بمقتل وإصابه أشقائه .
> وبعد ساعة من نقل شقيق القتيل أخطر مستشفى الأحرار بوفاة الثانى .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم .
> تحرر المحضر رقم 38163 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2013.

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