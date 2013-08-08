بالصور| العرض الأول لفيلم "Elysium" في لوس أنجلوس

كتب : إنجي رأفت الخميس 08-08-2013 11:12

حضر عدد كبير من الممثلين العرض الأول لفيلم "Elysium" في ولاية لوس أنجلوس والذي يقوم ببطولته الممثل مات ديمون والممثلة جودي فوستر.

تألقت زوجة الممثل مات ديمون "لوسيانا" في العرض الأول لفيلم زوجها، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا وحذاء ذا كعب عال، وظهرت وهي تمسك بيد زوجها على السجادة الحمراء.

وجاءت الممثلة جودي فوستر وهي ترتدي فستان تركواز، وحذاء كعب عالٍ لونه ذهبي.

و جذبت الممثلة الكندية ستانا كاتيك الأنظار، حيث ارتدت فستانا "موف" ضيقا وشفافا من الأمام.

الفيلم من إخراج المخرج نيل بلومكامب، ويشترك في بطولته مع مات ديمون وجودي فوستر، الممثل شارلتو كوبلاي والممثل المكسيكي ديجو لونا ومن المنتظر أن يعرض الفيلم في يوم 9 أغسطس في جميع دور العرض في أمريكا.