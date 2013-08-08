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وصول 11 ألفا و250 سائحا لمطار الغردقة في أول أيام العيد

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وصول 11 ألفا و250 سائحا لمطار الغردقة في أول أيام العيد وصول 11 ألفا و250 سائحا لمطار الغردقة في أول أيام العيد

شهد مطار الغردقة الدولي اليوم الخميس وصول 74 طائرة من مختلف المطارات الدولية على متنها 11 ألفا و250 سائحا من مختلف الجنسيات.

وصرح اللواء طيار سامي عبدالمنعم مدير المطار بأن أول أيام عيد الفطر شهد زيادة فى عدد الرحلات حيث بلغت 148رحلة من بينها 74 رحلة وصول من مختلف المطارات بجانب الرحلات الداخلية التي تصل إلى 10 رحلات وشهد المطار اليوم توافد مئات الأتوبيسات والحافلات السياحية لنقل الأفواج السياحية إلى الفنادق.

وفي سياق متصل .. أكد اللواء حاتم منير أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن نسب الأشغال في المنشآت السياحية خلال أول أيام العيد بلغت 88% بزيادة بلغت 3% عن بداية الأسبوع الجارى، وأن هناك بعض الفنادق الشهيرة بها نسبة إشغال تصل إلى 95% وهناك توقعات بزيادة السياحة الداخلية للمصريين وأيضا الوفود العربية.
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