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تأخر هبوط طائرة برشلونة في ماليزيا بسبب نقص الوقود

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تأخر هبوط طائرة برشلونة في ماليزيا بسبب نقص الوقود تأخر هبوط طائرة برشلونة في ماليزيا بسبب نقص الوقود

(إفي) - وصل فريق برشلونة الإسباني اليوم الخميس إلى ماليزيا لمواصلة جولته الآسيوية استعدادا للموسم الكروي الجديد، وبتأخر ساعة ونصف الساعة عن الموعد المحدد لهبوط الطائرة في كوالالمبور.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم أن طائرة برشلونة تأخرت عن موعد وصولها إلى كوالالمبور نظرا لاحتياجها للتزود بالوقود في الهواء.

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي يشارك فيه نجم هجوم البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسيل بجانب اللاعب سيسك فابريجاس.

ويزور برشلونة ماليزيا قادما من تايلاند التي استهل فيها جولته الآسيوية للإعداد للموسم الكروي الجديد، بعدما اختتم "جولة السلام" في فلسطين وإسرائيل.

وسيخوض العملاق الكتالوني بعد غد السبت مباراة ودية أمام مجموعة مختارة من لاعبي الدوري الماليزي، للاستعداد لانطلاق بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يشار إلى أن برشلونة، حامل لقب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، سيستهل مشواره في الموسم الجديد بالليجا في 17 أغسطس/آب الجاري أمام ليفانتي على ملعبه "كامب نو".

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