مارسيلو: خوض مباريات نهائية يحفز ريال مدريد وليس مواجهة مورينيو

(إفي) - قال الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو إن فريقه ريال مدريد دائما ما يشعر بالحافز إزاء أي نهائي يخوضه، وذلك بعد فوز النادي الملكي على تشيلسي الإنجليزي 3-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأبطال الودية بالولايات المتحدة.

وقال مارسيلو صاحب الهدف الأول، عقب المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب (صن لايف) بمدينة ميامي الأمريكية "لسنا بحاجة إلى أن نحفز أنفسنا لأننا سنلعب أمام الفريق الذي يدربه جوزيه مورينيو، على العكس تماما، كنا متحفزين لأننا أردنا تحقيق لقب البطولة".

وأضاف البرازيلي "إنها طريقة رائعة للغاية لإنهاء البطولة".

ودرب مورينيو ريال مدريد خلال المواسم الثلاثة الماضية، قبل أن ينتقل إلى تدريب البلوز، ويخلفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ونفى مارسيلو أن تكون إيماءاته بعد إحراز الهدف الافتتاحي للمباراة موجهة لمورينيو أو لاعبيه، وإنما للجماهير التي كانت تساند الميرينجي.

وقال مارسيلو "كانت الجماهير تستحق، فقد كانت تساندنا ورأيت أنه سيكون رائعا الاحتفال معها، رغم أنني أهديه بصورة خاصة لأنخل دي ماريا".

وأضاف "إننا نلعب جيدا وذلك مدعاة للرضا، دون النظر إلى المنافس أو من يجلس على مقعد مديرهم الفني"