أهالى قرية بالشرقية يحتجزون 4 من الإخوان سكبوا مياه نار على 3 أشخاص

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم، من تحرير 4 أشخاص من أنصار الإخوان، بعد قيام المئات من أهالى قرية "عمريط" التابعة لمركز أبو حماد من محاصرتهم واحتجازهم داخل منزل بالقرية، بعد قيامهم برشق شخصين بالقرية بمياه نار للخلاف على صورة السيسى وتم القبض عليهم.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من كل من "السيد حسن السيد حسن" سن 42 عامل و"أحمد السيد عبد الحليم" سن 20 عامل، مصابان بحروق باليدين والقدمين بالرأس، نتيجة إلقاء مادة كاوية (ماء نار) عليهما.

واتهم كلا من "محمد ع م" و"عبد الرحمن م ع" و"علاء ع م" و"أحمد م س" مقيمين عمريط ومن أنصار الإخوان بالتعدى عليهما بالضرب وإلقاء المادة الكاوية عليهما، مما أدى إلى حدوث إصابتهما بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم.

وأفادت التحريات أن العشرات من الأهالى حاصروا المشكو فى حقهم وقاموا باحتجازهم داخل منزل لعدة ساعات، حتى انتقل مأمور مركز أبو حماد ورئيس المباحث وتمكنا من تحريرهم، وتم تحويل المصابين لمستشفى أبو حماد لتوقيع الكشف الطبى عليهما وتحرر المحضر رقم 14799 جنح المركز لسنة 2013.. جارى العرض على النيابة العامة.

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