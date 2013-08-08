بالصور..محافظ مطروح يؤدى صلاة العيد بالمسجد الكبير

أدي اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بمدينة مرسي مطروح يرافقه اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء يعقوب الامام السكرتير العام والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة حيث تبادل المحافظ التهاني مع المواطنين بالمسجد متمنياً لشعب مطروح ومصر عموما قضاء عيد سعيد و في سلام ووئام ومحبة كاملة ووفاق وطني كما استقبل المهنئين بالعيد بمكتبه

> على جانب آخر أكد محافظ مطروح انه سيتم فتح جميع الحدائق والشواطئ بالمجان للمواطنين خلال أيام العيد ، مع تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة من الطريق الدولي الإسكندرية – مطروح – السلوم بداية من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غرباً وذلك بالتنسيق بين مديرية الأمن وقيادة المنطقة الشمالية والغربية العسكرية.

> كما أعطي المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة للحدائق العامة والشوارع الرئيسية والشواطئ المختلفة بالمحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك خاصة فى ظل الإقبال المتزايد خلال عطلة العيد من زائري ومصطافي المحافظة.