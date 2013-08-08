الثلاثاء.. «الإسكان» تفتح باب حجز 8355 قطعة أرض بالقرعة الرابعة فى 6 مدن

19 ألفاً اشتروا كراسة الشروط حتى الآن.. و«محلب»: الوزارة ستسلم الأراضى كاملة المرافق ووضعت قيوداً مشددة لمنع الاتجار

كتب : أحمد مصطفى الخميس 08-08-2013 09:06

حددت وزارة الإسكان الثلاثاء المقبل موعداً لحجز قطع أراضى القرعة الرابعة، التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشهر الماضى، ويستمر الحجز حتى الخامس من الشهر المقبل بفروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج هذه الفروع.

وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت 8355 قطعة أرض، ضمن القرعة العلنية الرابعة لقطع أراضى الإسكان العائلى، بمدن برج العرب الجديدة والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة والسادات والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة»، وأضاف: «إن 1628 قطعة أرض طرحت فى مدينة برج العرب الجديدة، و866 فى مدينة السادات، و111 فى المنيا الجديدة، و899 قطعة فى العاشر من رمضان، و2576 فى أسيوط الجديدة، إضافة إلى 2275 فى مدينة طيبة الجديدة»، وأكد أن الأراضى المطروحة بالقرعة ستسلم كاملة المرافق، مشيراً إلى أن المساحات المطروحة من 209 إلى 276 متراً، وأعلن أن من أهم الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم لحجز قطعة أرض بالقرعة ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر»، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير، كما يشترط أن يكون المتقدم من المواليد أو العاملين أو القاطنين فى المحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، قائلاً: «إن هذا الشرط سيسهم فى ألا يتقدم للحصول على قطعة الأرض إلا من يحتاجها فعلا، وسيحد من المتاجرة بالأراضى، إضافة إلى أن الوزارة وضعت قيودا مشددة لمنع الاتجار فى هذه الأراضى المدعومة، التى توفرها الوزارة لشريحة متوسطى الدخل، مساندة لهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم فى تنمية المجتمع».

وتابع الوزير: «مناطق الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستجرى القرعة بصورة شفافة، وبحضور الجهات الرقابية وكل المعنيين، والحاجزين أنفسهم، وسيعلن عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً»، وأكد أن الوزارة توصل المرافق لعدد آخر من قطع الأراضى بالمدن الجديدة، سيعلن عنها فى القرعة الخامسة، وذلك ضمن خطتها للتنمية العمرانية، وكشف عن أن الوزارة تعد برنامجاً متكاملاً لطرح الأراضى بالقرعة فى مختلف المدن الجديدة بمواعيد زمنية محددة.

تجدر الإشارة إلى أن كراسات شروط ومواصفات القرعة الرابعة للأراضى أتيحت بجميع فروع بنك التعمير والإسكان بداية، وبلغ عدد من اشتروها حتى الآن 19 ألفاً.