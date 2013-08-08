محافظ البحيرة يؤدى صلاة عيد الفطر بإستاد دمنهور

أدى اللواء محمد حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والمحافظ بالإنابة اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الإستاد الرياضى بدمنهور وسط جمع غفير من المواطنين أبناء المحافظة والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والدينية والأمنية.

وتناولت خطبة العيد واجب المسلم نحو أهله وجيرانه فى هذا اليوم من صلة الأرحام وتبادل التهانى ومساعدة الفقراء والمحتاجين، كما تناولت الخطبة حث المسلمين على الاستمرار فى ارتياد المساجد كما كانوا فى رمضان.

وقام المحافظ عقب أداء صلاة العيد بالتوجه إلى دور المؤسسات الاجتماعية لرعاية الأيتام بالأبعادية بدمنهور لتقديم الهدايا لهم، ثم التوجه إلى المعهد الطبى القومى ومعهد الأورام بدمنهور لزيارة المرضى وتقديم التهانى بالعيد والهدايا العينية والمادية.