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الحلقة (28) من "يا مالكا قلبي": خالد يطلّق سارة بسبب القمار .. وجمال يطلّق عبير بسبب والدته

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الحلقة (28) من "يا مالكا قلبي": خالد يطلّق سارة بسبب القمار .. وجمال يطلّق عبير بسبب والدته الحلقة (28) من "يا مالكا قلبي": خالد يطلّق سارة بسبب القمار .. وجمال يطلّق عبير بسبب والدته

كتب : أروا الشوربجي منذ 17 دقيقة

عرفت سارة زوجة خالد، والتي تقوم بدورها الفنانة لمياء طارق، أن زوجها خالد الذي يقوم بدوره الفنان حسين المهدي، عاد للتعامل مع مافيا القمار، ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل يا مالكا قلبي، والذي جعله يطلقها بعد مشاجرة بينهم.

قالت والدة جمال أن عبير هي من جاءت لهم حتي يرضون عنهم وأنها وافقت على زواجه من ابنة خالته لأنها لا تنجب، الأمر الذي جعل جمال الذي يقوم بدوره الفنان فايز السعيد بطليقها.

مسلسل "يا مالكًا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي، وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.

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