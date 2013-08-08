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الحلقة (29) من "خلف الله": "زهرة" تزور نور الشريف في محبسه وتساومه على ثروة "قدري" مقابل براءته

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الحلقة (29) من "خلف الله": "زهرة" تزور نور الشريف في محبسه وتساومه على ثروة "قدري" مقابل براءته الحلقة (29) من "خلف الله": "زهرة" تزور نور الشريف في محبسه وتساومه على ثروة "قدري" مقابل براءته

كتب : أحمد العميد منذ 12 دقيقة

شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "خلف الله"، وضع خلف الله، الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف في السجن، بعد أن ثبتت التهمة ضده، وتردد على زيارته في السجن، زوجته فريدة التي تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك، وكذلك أخوه وعمه وزوجته الثانية صباح.

كما قام بزيارته زوجته السابقة ياسمين التي تقوم بدروها الفنانة مي سليم، وعرضت عليه مساعدته وتقديم له محامي للدفاع عنه ومحاولة إثبات براءته في التهمة الموجهة إليه بقتل متولي وصديقه، وفي محاولة لمساومة الحاجة زهرة وحاتم على براءة خلف الله مقابل استرداد ثروة قدري التي حصل عليها خلف وأعطاها لفريدة، زارت الحاجة زهرة خلف الله وطلبت منه ذلك صراحة.

من ناحية أخرى، ذهب حاتم إلى منزل فريدة وعرض عليها الزواج وترك خلف الله، محاولًا إيهامها بأن خلف الله رجلًا يمارس السحر والدجل، لكنه طردته من منزلها، وعقب زيارتها لخلف الله طلب منها الأخير أن تسافر هى ونجلها كريم إلى بلد أخرى، وترفض المساومة والتنازل عن ثروتها مقابل دليل براءته.

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