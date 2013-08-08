التـراث الحجـازي في فضائيـة اقرأ

أحمد الصائغ (جدة)

تبث قناة اقـرأ الفضائية خلال أيام عيد الفطـر المبارك باقة من البرامج المشوقة، أبـرزها برامج ليالي الفرح، كواليس برامج رمضان، مكيات، اقرأ كانت هناك، ليالي السمر، تعالوا نشوف تركيا، أسرار، قص ولـزق، ابتهالات، أناشيد العيد الاجتماعية والأسرية.ويقدم برنامج ليالي الفرح مجموعة كبيرة من المنشدين المشهورين من المملكة والوطن العربي. ويتطرق لمواضيع تتعلق بالتـراث الحجازي والمجسات العريقة وفن المقامات الصوتية والموشحات اليمنية التي تضاهي الموشحات الأندلسية القديمة. وتتخلل البرنامج مجموعة من المجسات والمدائح النبوية والوصلات الإنشادية الرائعة التي يتم تقديمها بأسلوب جديـد وعصري يتناغم مع التطـور الذي يشهده العالم ويتوافق مع القيم والعادات الإسلامية..بينما يستعـرض برنامج كواليس رمضان لقطات طريفة لأهم برامج رمضان وأبرزها، مثل برنامجي الشيخ العريفي والشيخ عائض القرني وبرنامج مطبخك.