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حرمة قتل النفس موضوع خطبة صلاة العيد بالقليوبية

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حرمة قتل النفس موضوع خطبة صلاة العيد بالقليوبية حرمة قتل النفس موضوع خطبة صلاة العيد بالقليوبية

شهدت الساحات والمساجد بالقليوبية إقبالا شديدا من بالمصليين الذين أدوا صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الخميس، كما شهدت الساحات والمساجد الكبرى تواجدا أمنيا من قبل رجال الشرطة وانتشرت عناصر الشرطة السرية للسيطرة على اى مشاجرات وحالات السرقة أو ترويع المصلين.

وطالب خطباء المساجد فى خطبة العيد المصريين إلى نبذ العنف وإعلاء مصلحة الوطن ودعوا الله أن يلم شمل المصريين ويوحد كلمتهم ويقضى على الفرقة والانقسام وأن يحقن دماء المصريين.

وتناول فضيلة الشيخ محمد مرزوق عميد المعهد الأزهرى بشبرا الخيمة موضوع خطبة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح التابع للجمعية الشرعية بشبرا الخيمة عن "حرمة قتل النفس" حيث استهل حديثة بالآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )آل عمران 102.

وبعد الانتهاء من خطبة العيد قام المصلون بتهنئة بعضهم البعض فيما قامت 10 فتيات بمظاهرة تطالب فيها بعوده محمد مرسى وحرصت إحداهن برفع صورة له.

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مصر 365