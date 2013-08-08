أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. خطيب كفر الشيخ: يكفينا متاجرة بالدين

Google+ Print
بالصور.. خطيب كفر الشيخ: يكفينا متاجرة بالدين بالصور.. خطيب كفر الشيخ: يكفينا متاجرة بالدين

أكد الدكتور إبراهيم الشربينى خطيب ساحة دوران النصر بكفر الشيخ أنه لابد من العمل على النهوض بمصر، وتابع: ويكفينا متاجرة بالدين ونحن مسلمون متدينون ولله الحمد، فلا يصح أن نفرق بين الشعب المصرى بين هذا مسلم وهذا كافر على حسب التصرفات التى قد لا تعجب البعض.

وكان دوران النصر بمدينة كفر الشيخ شهد توافد الآلاف من المصليين من الحركات السياسية والأحزاب اللبرالية والقوى الثورية وأهالى كفر الشيخ الغير منتمين لحركات سياسية حيث توافدوا على الميدان وتم تخصيص الجزى المجاور لسنترال كفرالشيخ لصلاة السيدات والفتيات وتم تخصيص باقى جهات الدوران للرجال والشباب.

جدير بالذكر أن ساحة الإستاد لم تشهد إقبالا كبيرا كما يحدث كل عام لأنها هى أكبر ساحة يتوجه له كل الأكثرية من أهالى كفر الشيخ لأداء صلاة العيد فلم يتواجد إلا السلفيون والإخوان وعدد قليل من الأهالى غير المنتمين للاتجاهين.

1.jpg

G52033cd6bd034.jpg

G52033cd700885.jpg

G52033cd74f634.jpg

G52033cd7893ee.jpg

G52033cd7bef44.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365