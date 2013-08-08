بالصور.. خطيب كفر الشيخ: يكفينا متاجرة بالدين

أكد الدكتور إبراهيم الشربينى خطيب ساحة دوران النصر بكفر الشيخ أنه لابد من العمل على النهوض بمصر، وتابع: ويكفينا متاجرة بالدين ونحن مسلمون متدينون ولله الحمد، فلا يصح أن نفرق بين الشعب المصرى بين هذا مسلم وهذا كافر على حسب التصرفات التى قد لا تعجب البعض.

وكان دوران النصر بمدينة كفر الشيخ شهد توافد الآلاف من المصليين من الحركات السياسية والأحزاب اللبرالية والقوى الثورية وأهالى كفر الشيخ الغير منتمين لحركات سياسية حيث توافدوا على الميدان وتم تخصيص الجزى المجاور لسنترال كفرالشيخ لصلاة السيدات والفتيات وتم تخصيص باقى جهات الدوران للرجال والشباب.

جدير بالذكر أن ساحة الإستاد لم تشهد إقبالا كبيرا كما يحدث كل عام لأنها هى أكبر ساحة يتوجه له كل الأكثرية من أهالى كفر الشيخ لأداء صلاة العيد فلم يتواجد إلا السلفيون والإخوان وعدد قليل من الأهالى غير المنتمين للاتجاهين.



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