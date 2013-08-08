قائد عسكرى إسرائيلى: حزب الله يستعد لخوض حرب ضدنا

صرح قائد سلاح المدفعية التابع للقيادة الشمالية الإسرائيلية الكولونيل يارون فورموزا أنه رغم الخسائر التى يتكبدها حزب الله فى سوريا، إلا أنه يراقب عن كثب أنشطة الجيش الإسرائيلى على طول الحدود استعدادا لخوض حرب.

وقال فورموزا، فى تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الإلكترونية نشرت اليوم الأربعاء، مشاركة حزب الله فى الحرب الدائرة فى سوريا لم تعرقل استعداده لخوض حرب مع إسرائيل، وأن العكس صحيح.

وأضاف إن رجال المدفعية فى حزب الله أصبحوا أكفاء فى استخدام الأسلحة المتقدمة بسبب القتال فى سوريا، أنهم يواصلون الاستعداد لحرب ضدنا، وأن حادثا معزولا على الحدود يمكن أن يؤدى إلى تدهور، "إننا مستعدون للدخول فى حرب حتى صباح غدا".

جاءت تصريحات فورموزا عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى فى وقت سابق اليوم الأربعاء عن إصابة أربعة جنود فى انفجار بمنطقة الحدود مع لبنان.

ووقع الانفجار بعد منتصف الليل، بينما كان الجنود يقومون بأعمال الدورية، وقال الجيش إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وجرى فتح تحقيق فى الحادث.