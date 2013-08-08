تحذير من البلاغات الكاذبة ودعوات لفتح المسارات

خالد البلاهدي (الدمام)

أعلن الناطق الإعلامي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أن الهيئة أعدت كافة ترتيباتها لأداء المهام خلال يوم العيد والأيام التالية عبر مراكز الإسعاف والفرق ا?سعافية وفرق ا?سعاف المتقدم لتلبية نداء كل محتاج. وتشارك الهيئة بفرقها ا?سعافية في المواقع المخصصة للاحتفالات منها الواجهة البحرية بالدمام والخبر والصالة الخضراء وشاطئ نصف القمر وشاطئ العقير وموقع الاحتفال بمحافظة حفر الباطن على مدى خمسة أيام. وأضاف الغامدي أن فرق جوالة يتم تحريكها من المراكز في أوقات الذروة بالمواقع التي تشهد كثافة من الزوار وذلك تحسبا لوقوع ا?صابات أو الحالات ا?خرى. ووجه الناطق الإعلامي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية رسالة للمواطنين والمقيمين بأن رجال الهيئة تواجههم تحديات كبيرة للوصول إلى المواقع حيث يعانون من حرارة ا?جواء وإعاقة تحرك الفرق ا?سعافية بعدم إفساح المسارات أمامهم، إلى جانب بعض تصرفات في التعامل مع حالات الإصابة دون دراية ما يسبب من مضاعفات وأضرار صحية للمصابين. كما ناشد الجميع بعدم الاتصال على غرف عمليات هيئة الهلال ا?حمر لتمرير بلاغات وهمية.